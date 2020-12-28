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Британец признался в тоске по БАМу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Трансмашхолдинг / Attribution

Британский журналист Оливер Смит, в условиях локдауна, вспомнил давнюю поездку по БАМу и признался, что тоскует по сибирским просторам и пассажирам российских поездов. О ностальгии по Байкало-Амурской магистрали он рассказал в The Financial Times.

«Сегодня, когда мы постоянно никуда не движемся, я все время с тоской представляю себе поездку куда-нибудь по БАМу — его постоянно отступающие горизонты являются действенной вакциной против клаустрофобии», — цитирует ИноСМИ Смита.

По его словам, БАМ для русских — то, чем Дикий Запад был для Америки. Для России это Восток — нетронутая земля, куда устремляются мечты. И ни одна мечта не может быть больше БАМа. Корреспондент признался, что БАМ показался ему особой страной — архипелагом небольших городов, расположенный где-то между Советским Союзом и современным миром.

«Я с тоской вспоминаю о беззаботных днях путешествия по БАМу — днем почти нечем было заняться, кроме как впадать в состояние транса, наблюдая за открывающимися за окном поезда видами. Как дервиша, вас просто гипнотизирует это бесконечное движение», — поделился он впечатлениями.

Смит сказал, что скучает по небольшим населенным пунктам, которые представляют собой Советский Союз в миниатюре. Так, город Новый Уоян был построен латвийскими рабочими, там дома в прибалтийском стиле, вызывающие в памяти морские брызги Риги; или Куанда, построенный узбеками поселок с характерной для центральной Азии атмосферой.

«В условиях вызванного локдауном одиночества мне сильно не хватает постоянно меняющегося состава пассажиров на БАМе, для которых рождение, браки и смерти часто связаны с расписанием движения поездов», — резюмировал он.

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