Морозы в Новосибирской области побили рекорды

Морозы в выходные в Новосибирской области побили сразу несколько погодных рекордов, рассказал Sibnet.ru в понедельник пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«У нас волна холода осуществилась, она была довольно мощной, хотя и непродолжительной. Минимальные температуры по нашей области и смежным регионам понижались до 45-49 градусов, были прикрыты рекорды конкретных дней по минимальным температурам», – сказал собеседник.

Самая низкая температура была зафиксирована в воскресенье в Искитиме – 46 градусов мороза. Предыдущий рекорд для этого дня был установлен в прошлом году – 37 градусов.

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Ближайшие к Новосибирску метеостанции в Учебном и Оби в воскресенье показали 37 и 40 градусов соответственно, также побив предыдущие рекорды.

По прогнозам синоптиков, в Новосибирскую область идет потепление, уже во вторник дневная температура поднимется до 14 градусов ниже нуля.