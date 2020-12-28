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Травников пригрозил карантином из-за активного отдыха новосибирцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Новосибирской области будут вынуждены ввести карантин в отдельных населенных пунктов, если поездки жителей региона в гости на праздниках станут причиной вспышек коронавируса, заявил в понедельник губернатор Андрей Травников.

Травников сообщил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции и ОРВИ в Новосибирской области стабилизирована, и выразил надежду, что праздники пройдут без вспышек.

«Тем не менее, понимая, что жители Новосибирской области, жители крупных городов активно будут ездить в гости, нельзя исключать возможный завоз инфекции в отдаленные населенные пункты. Просьба за этим следить, мониторить ситуацию. Думаю, что все обойдется, тем не менее, просьба иметь подготовленные проекты решений, в том числе по введению карантина в отдельных населенных пунктах, если это потребуется. Надеюсь, что этого не потребуется, но, тем не менее, такой вариант действий нами должен быть продуман», – цитирует Травникова пресс-служба губернатора и правительства.

Тема: Распространение коронавируса
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