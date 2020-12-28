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Сибирские эксперты нашли в красной икре опасные микроорганизмы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Эксперты Центра стандартизации и метрологии Красноярского края нашли в двух образцах красной икры превышение по содержанию микроорганизмов, сообщается на сайте учреждения.

Специалисты протестировали шесть образцов икры соленой горбуши, кеты, нерки, форели, изготовленных в Москве и Московской области, Ленинградской и Новосибирской областях, Красноярском крае.

В икре горбуши компании «Невод» из Новосибирской области оказалось в 30 раз завышено количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Такое же нарушение обнаружили в образце икры кеты «Северная компании» из Москвы. По другим показателям, в том числе по содержанию консервантов эта икра соответствовала всем требованиям.

Еще в четырех образцах — икра горбуши «Лента», икра нерки «Камчатское море», икра форели «Руслов» и икра горбуши «Северная компания» — эксперты не нашли никаких нарушений.

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