Сибирские эксперты нашли в красной икре опасные микроорганизмы

Эксперты Центра стандартизации и метрологии Красноярского края нашли в двух образцах красной икры превышение по содержанию микроорганизмов, сообщается на сайте учреждения.

Специалисты протестировали шесть образцов икры соленой горбуши, кеты, нерки, форели, изготовленных в Москве и Московской области, Ленинградской и Новосибирской областях, Красноярском крае.

В икре горбуши компании «Невод» из Новосибирской области оказалось в 30 раз завышено количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Такое же нарушение обнаружили в образце икры кеты «Северная компании» из Москвы. По другим показателям, в том числе по содержанию консервантов эта икра соответствовала всем требованиям.

Еще в четырех образцах — икра горбуши «Лента», икра нерки «Камчатское море», икра форели «Руслов» и икра горбуши «Северная компания» — эксперты не нашли никаких нарушений.