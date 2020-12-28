Сильные морозы ударят в Приангарье на Новый год

Новогодняя ночь в Иркутской области будет морозной, столбик термометра после захода солнца упадет до 43 градусов мороза, сообщила Иркутский гидрометцентр.

Холодный арктический воздух захватил территорию от Урала до Чукотки. В Иркутской области с начала недели установятся сильные морозы. Ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 8-12 градусов ниже климатической нормы.

Вся предновогодняя неделя будет морозной. С понедельника по среду температура ночью опустится до 43 градусов, а местами до 46-и. В северных районах столбик термометра упадет до минус 53 градусов.

В новогоднюю ночь, 31 декабря, температура будет держаться на отметках 38—43 градуса мороза. А днем — минус 21 градус.