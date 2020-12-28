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Инновационный центр «ЭФКО» впечатлил новосибирских студентов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ЭФКО

Победители конкурса исследовательских работ «ЭФКО» среди студентов Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) побывали с двухдневным визитом в инновационном центре компании в Белгородской области.

Они познакомились с тем, как устроен ИЦ «Бирюч» и как реализуются перспективные фудтех-проекты: создание новых ферментов, получение сладких белков и другие. Студенты поделились впечатлениями. Например, четверокурсник механико-технологического факультета Артем Шестаков для участия в конкурсе выбрал тему по снижению калорийности жиров.

«До нашей поездки все это было только теорией, и я не видел, как вживую выглядят лаборатории и оборудование, только технологические схемы и описание. Теперь стало понятно, как все работает на практике», – рассказал студент.

Никита Лапекин остался под впечатлением, насколько быстро в «ЭФКО» умеют запускать новые проекты. Например, никого не удивляет, чтобы новый завод был построен и введен в эксплуатацию за год-два.

«Если честно, я вообще не мог поверить, что такой инновационный центр, в принципе, возможен в России. И дело не только в том, как оснащены лаборатории. Сама организация пространства, условия для работы и жизни. Подумать только, что непосредственно в инновационном центре для сотрудников будет оборудован современный горнолыжный комплекс и пляж», – поделился Лапекин.

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Перед тем как отправиться в Белгородскую область, участники поездки оставили напротив университета небольшую инсталляцию в знак того, что своими исследовательскими работами они уже оставили след в истории и из поездки вернутся с новыми мыслями и взглядами на жизнь.

«На протяжении всей поездки я испытывал одно чувство – это удивление от того, что тут происходит, как все устроено», – сказал студент третьего курса факультета бизнеса Андрей Скворцов.

Заряженность Андрея и эмоциональность его рассказа о путешествии разделили и его подписчики в социальных сетях. Победив в конкурсе на самый интересный онлайн-рассказ о поездке, он стал обладателем экшн-камеры.

Фото: © ЭФКО

Путешествие в инновационный центр «Бирюч» – одно из мероприятий стратегической программы развития сотрудничества «ЭФКО» с отраслевыми вузами Сибири.

«Многие востребованные в нашей компании качества мы находим не столько в крупных городах, сколько в регионах. Эта идея положила начало нашему специальному проекту по поиску кадров в Сибири. И особые наши надежды, безусловно, связаны с выпускниками новосибирских вузов», – прокомментировала директор по персоналу «ЭФКО» Наталья Яшкольдина.

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