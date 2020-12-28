Циклон принесет в Новосибирск потепление

Циклон, который идет в Западную Сибирь из европейской части России, принесет в Новосибирскую область потепление после сильных морозов, сообщил Sibnet.ru в понедельник пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

По словам синоптика, в выходные над территорией региона проходила мощная волна холода, температура была ниже климатической нормы на 14-25 градусов.

«Антициклон отходит на восток, с запада пробивается к нам циклон через Урал. Ждем завтра его выход на территорию Западной Сибири, с ним предполагаем снегопады», – сказал собеседник.

Наиболее снежным днем будет среда. Днем во вторник в Новосибирске ожидается потепление до 14 градусов ниже нуля, в среду – до минус 12 градусов.

В четверг, 31 декабря, снова начнется похолодание. В Новосибирске утром будет около -18, в течение дня температура будет понижаться.