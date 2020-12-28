Новый прибор томских ученых поможет выявлять коронавирус

Газоанализатор, разработанный в Томске, продемонстрировал хорошие результаты при определении коронавирусной пневмонии, сообщила в понедельник пресс-служба департамента здравоохранения Томской области.

«Аппарат, анализируя образцы выдыхаемого пациентом воздуха, с высокой точностью позволяет выявлять пневмонию и коронавирусную инфекцию», – сообщил директор Томского НИМЦ Вадим Степанов.

В ходе испытаний были исследованы пациенты с положительным результатом ПЦР-теста на СOVID-19 и с внебольничной пневмонией. При определении пневмонии точность прибора составила 97,98%, при диагностике новой коронавирусной инфекции – 92,95%.

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«На постановку диагноза в среднем уходит пять минут. Накопление исходных данных и их систематизация в сочетании с технологиями нейронных сетей может привести к созданию прорывных решений для неинвазивной диагностики целого ряда заболеваний», – прокомментировал разработчик технической части проекта Виктор Сачков.

Томские ученые планируют сотрудничество с компаниями, которые заинтересуются разработкой и помогут наладить промышленное производство газоанализаторов.