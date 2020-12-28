Рыболовное судно обледенело и затонуло в Баренцевом море

Российское рыболовное судно Onega затонуло у Новой Земли в Архангельской области. Из 19 человек экипажа удалось спастись пока только двоих моряков, сообщает пресс-служба МЧС России

«В 07.30 (по мск) поступила информация о затоплении судна Onega № МК 0331 (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. Экипаж 19 человек. Спасены два человека, проводятся поиски судном «Войково», — уточнили в МЧС.

По данным ведомства, причиной затопления судна стало обледенение. «Затонувшее судно вело рыболовный промысел, причина затопления — обледенение», — сказали в МЧС.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на поиски экипажа направили пять судов. «Одно из них подняло двух живых моряков, они были в гидрокостюмах, связи с остальными нет» сказал собеседник агентства, добавив, что метеорологи предупреждали об угрозе обледенения.

Судно Onega — рыболовное судно, спущенное на воду в 1979 году. Его вместимость 358 тонн. Ходило под российским флагом.