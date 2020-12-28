Глава Ростеха сменил Mersedes на Aurus

Глава Ростеха Сергей Чемезов пересел с иномарки на отечественный представительский автомобиль Aurus Senat, он похвалил мотор последнего и форму задней двери.

«Действительно, пересел на Aurus. Комфортная машина, интересная. Уровень исполнения — это и салон, и техническая "начинка", и дизайн — очень высокий», — цитирует ТАСС Чемезова.

Глава Ростеха добавил, что лично управлял автомобилем, так как не смог устоять. Он отметил мощный мотор и ход машины. По его мнению, Aurus ничуть не хуже импортных машин такого класса. К тому же производители учли множество мелких деталей.

«Казалось бы, ну седан, ну что там мучиться, сделали обычную дверь и все. Но у большинства автомобилей вот эта задняя часть с низко падающей линией не удобна для посадки людей высоких или людей с большим весом. А здесь даже такие мельчайшие детали учтены», — рассказал он. Чемезов подытожил, что не планирует менять эту машину на Mercedes.

Aurus Senat S600 — первый созданный в России после развала СССР представительский автомобиль. Он разработан с нуля, основной объем работы проделан ФГУП НАМИ в рамках госпроекта «Единая модульная платформа». Машина оснащена 598-сильным 4,4-литровым бензиновым V8, 9-ступенчатой автоматической трансмиссией, встроенным между ними электромотором и полным приводом. Частным лицам эта модель предлагается для заказа по цене от 18 миллионов рублей, отгрузки начнутся в 2021 году.