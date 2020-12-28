Зубры в зоопарке Красноярска съели «игрушки» с елки. ФОТО

Сотрудники красноярского зоопарка «Роев ручей» нарядили для зубров елку морковкой, яблоками и свеклой, звери съели угощения и рогами покидали елку, сообщает пресс-служба учреждения.

В зоопарке так решили задобрить символ 2021 года — Быка. Для зубров нарядили елку, украсив вместо игрушек яблоками, свеклой и морковкой. После того, как зубры поели, они поиграли с елкой — подцепили дерево на рога и откинули подальше.

«Это животное степенное и порядочное, которое, судя по китайскому гороскопу любит и умеет трудится, держит слово… Обещают, что в наступающем году все будет хорошо, никто не будет болеть и все счастливы. Согласно приметам, год Быка будет урожайным, в 2021 году не предвидится сильных природных катаклизмов, наводнений, землетрясений или засухи», — говорится в сообщении.

Зубр — последний представитель диких быков в Европе. В раннем Средневековье зубры встречались в лесах Западной, Центральной и Юго-Восточной Европы.