НАВЕРХ

Зубры в зоопарке Красноярска съели «игрушки» с елки. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
278 0

Сотрудники красноярского зоопарка «Роев ручей» нарядили для зубров елку морковкой, яблоками и свеклой, звери съели угощения и рогами покидали елку, сообщает пресс-служба учреждения.

В зоопарке так решили задобрить символ 2021 года — Быка. Для зубров нарядили елку, украсив вместо игрушек яблоками, свеклой и морковкой. После того, как зубры поели, они поиграли с елкой — подцепили дерево на рога и откинули подальше.

«Это животное степенное и порядочное, которое, судя по китайскому гороскопу любит и умеет трудится, держит слово… Обещают, что в наступающем году все будет хорошо, никто не будет болеть и все счастливы. Согласно приметам, год Быка будет урожайным, в 2021 году не предвидится сильных природных катаклизмов, наводнений, землетрясений или засухи», — говорится в сообщении.

Зубр — последний представитель диких быков в Европе. В раннем Средневековье зубры встречались в лесах Западной, Центральной и Юго-Восточной Европы.

Еще по теме
Редкого серого снегиря сфотографировали в «Шушенском бору»
Ролик о байкальской нерпе в формате 360 градусов выложили в Сеть
Скрытную выдру сняли на видео в «Красноярских столбах»
Недовольный медведь у Байкала позавтракал «большим братом»
смотреть все
Красноярск #Звери
КАРТИНА ДНЯ
•
Рыболовное судно обледенело и затонуло в Баренцевом море
•
Украинский генерал заявил об угрозе потери шести областей
•
Нотариальные документы защитили QR-кодом
•
Беспилотник «Орион» впервые показали в ударном варианте
Подробности
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Правильное шампанское: разбираемся в игристых винах
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
Как это работает
•
Домашняя дискотека: как составить новогодний плейлист
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
•
Как сделать первые шаги в маркетинге еще в школе
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Девять томичей обратились в больницы с обморожениями
Сибирь 28.12.2020 14:30
Красноярские ученые объяснили голубой цвет елей
Сибирь 28.12.2020 14:19
Сибирские эксперты нашли в красной икре опасные микроорганизмы
Сибирь 28.12.2020 14:01
Мороз до 45 градусов придет в Хакасию
Сибирь 28.12.2020 13:39
Самое популярное
Ученые подсказали способ вернуть обоняние после COVID-19
21238
Wink: как впятером смотреть одну подписку
18677
Как «прокачать» темы ЕГЭ по обществознанию в интернете
17809
Советы школьнику, который хочет стать программистом
16161
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Рыболовное судно обледенело и затонуло в Баренцевом море
•
Украинский генерал заявил об угрозе потери шести областей
•
Нотариальные документы защитили QR-кодом
•
Беспилотник «Орион» впервые показали в ударном варианте
Подробности
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Правильное шампанское: разбираемся в игристых винах
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Польский эксперт дал России 30 лет до краха
38
ФСБ задержала готовившего теракты подростка
27
Путин проследит за ценами на продукты
21
Новая должность появится в российских школах
20
Запущено регулирование цен на социально значимые продукты
17