Нотариальные документы защитили QR-кодом

Большинство нотариальных документов (завещания, договоры купли-продажи и т.д.) с 29 декабря будут маркироваться QR-кодом для защиты от подделок, сообщила Федеральная нотариальная палата.

QR-код будет размещаться в правом нижнем углу нотариального документа и обеспечит его дополнительную защиту от подделок. Такую маркировку невозможно продублировать, перенести на другой документ или иным образом обмануть систему.

Для проверки подлинности достаточно будет сканирующего приложения на смартфоне. Считав код, пользователь увидит на экране сведения о заявителях и их представителях, дату совершения нотариального действия, вид нотариального действия и его регистрационный номер, ФИО нотариуса, нотариальный округ нотариуса.

#Потребитель Что скрывает штрих-код?

QR-коды появятся на большинстве нотариальных документов, таких как: доверенности, завещания, брачные договоры, наследственные договоры, соглашения об уплате алиментов, договоры ренты, залога, купли-продажи, согласия супругов на отчуждение имущества, а также на договорах инвестиционного товарищества, требованиях о приобретении доли в уставном капитале, протоколах (решениях) о выходе участника из ООО и других важных документах.

QR-коды будут присутствовать только на «бумаге», электронные документы, удостоверенные нотариально, не требуют проставления маркировки, так как защищены УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью) нотариуса. Нововведение никак не повлияет на стоимость нотариальных услуг.