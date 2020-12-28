Троллейбус вспыхнул в Новосибирске

Троллейбус №8 загорелся на площади Карла Маркса в Новосибирске утром в понедельник, сообщил Sibnet.ru представитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области.

По информации ведомства, сообщение об открытом возгорании троллейбуса, следовавшего по маршруту №8, поступило в 8.43 по местному времени (4.43 мск).

«Водитель и кондуктор не пострадали. Пассажиры, три человека, сами эвакуировались», – добавил представитель ведомства. К 8.58 по местному времени (4.58 мск) возгорание удалось потушить.

Очевидцы поделились в соцсетях фотографиями пожара и сообщили, что из-за инцидента движение троллейбусов на площади приостановили.