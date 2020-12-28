Хирурги освободили зажатое позвоночником и грудиной сердце девушки

Врачи Центра Мешалкина прооперировали девушку с «грудью сапожника» — сердце было зажато между позвоночником и грудиной в промежутке в 3,5 сантиметра, операцию одновременно провели кардиологи и травматологи, сообщает пресс-служба Центра Мешалкина.

В четыре года пациентке провели операцию по устранению врожденного порока сердца. Но в дальнейшем ей требовалась установка протеза клапана легочной артерии. В 2019 году пациентка почувствовала первые симптомы – слабость, приступы учащенного сердцебиения — и обратилась к врачу по месту жительства в Прокопьевске.

«Долгое время дефект грудной клетки не приносил мне неудобств кроме эстетических. Столкнуться с проблемами мне пришлось лишь при трудоустройстве. Получив образование повара-кондитера, я так и не смогла приступить к работе из-за запрета врачей. Позже, переучившись на швею, я также не смогла работать по профессии», — рассказала девушка.

Девушке одновременно поставили протез клапана артерии и установили титановую пластину в горизонтальном положении под грудиной и ребрами, чтобы вывести переднюю грудную стенку в анатомически правильную позицию.

«Чтобы не разбивать лечение на две госпитализации в разных медицинских учреждениях и исключить повторное “открытое” вмешательство, мы пошли навстречу пациентке и при содействии коллег-травматологов устранили две сложные патологии за одну операцию», —сказал директор Центра Мешалкина Александр Чернявский.

Выполнение операции по травматологии в условиях кардиохирургической клиники не предполагается у Центра Мешалкина нет возможности приобрести расходные материалы другого профиля, поэтому за помощью обратились к благотворителю.

«Второй год Центру помогает благотворитель, который жертвует деньги на адресную медицинскую помощь для тех случаев, когда лечение выходит за возможности программы госгарантий. В первую очередь на лечение детей с врожденными патологиями сердечно-сосудистой системы. В этот раз благотворитель принял решение помочь девушке, пожертвовав полмиллиона рублей на приобретение расходного материала для травматологической операции и оплаты работы врачей-травматологов», — сказал Чернявский.

Хирургическое лечение сердечно-сосудистой патологии было проведено за счет федерального бюджета. Операция прошла успешно, пациентку в стабильном состоянии выписали из отделения домой.