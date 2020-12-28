Пожарные в Приангарье спасли 25 бездомных собак

Здание приюта в Иркутской области, где содержались безнадзорные собаки, загорелось в воскресенье ночью. Спасатели сумели вывести из задымленного помещения 25 животных, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В воскресенье около 5.00 по местному времени (0.00 мск) в пожарно-спасательную службу позвонили очевидцы и сообщили, что горит здание питомника «К-9». Когда спасатели приехали по вызову, они увидели, что полыхает крыша здания.

Собственник приюта сообщил, что в задании находятся животные. Из задымленного помещения спасли 25 собак. Сложность тушения пожара заключалась в плотной застройке и в особенностях горючих материалов. Быстрому распространению огня способствовало возгорание хранившихся внутри здания пиротехнических изделий.

Спасателям понадобилось около часа, чтобы локализовать пожар. Пострадавших нет. Дознавателям МЧС предстоит выяснить причину, по которой загорелся приют для бездомных собак. Сумма ущерба также устанавливается.