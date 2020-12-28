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Новосибирск попал в кадры комедии «Друг на продажу»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Часть съемок авантюрной романтической комедии «Друг на продажу» со звездным составом прошла в Новосибирске, сообщил пиар-агент проекта.

В фильм попали Бугринский мост, Октябрьская магистраль, Новосибирск-Главный. Но какую роль в сюжете играет столица Сибири — неизвестно.

В центре сюжета «Друг на продажу» — авантюрные приключения молодого непутевого бизнесмена Гоши, который, открывает брачное агентство и, не предупредив своего друга Ивана, делает его главным лицом своей фейковой компании.

Не подозревая об уготованной для него роли, Иван становится объектом охоты для сотни незамужних девушек, которые готовы на все, чтобы заполучить в мужья «мачо-миллионера» – ведь именно так рекламирует Гоша своего друга.

В комедии снялись Вадим Галыгин, Мирослава Карпович, Алина Алексеева, Антон Богданов, Максим Коновалов, Ирина Антоненко, Женя Малахова, Антон Пампушный, Ирина Антоненко, Михаил Башкатов и другие. Фильм выйдет в прокат в 2021 году.

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