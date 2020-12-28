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Украинский генерал заявил об угрозе потери шести областей

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Экс-начальник милиции Крыма, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль заявил, что Украина может лишиться еще шести регионов.

«Проект "Новороссия" не закончился. Все думают, что это "все". Проект "Новороссия" включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», — приводит РИА Новости слова генерала.

Москаль признался, что с тревогой читает сообщения Генштаба Украины о перемещении российских войск в Крыму.

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О возможных территориальных потерях у Украины ранее говорили и другие политические деятели. Так, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в июле, что в случае нового госпереворота страна рискует потерять восемь областей.

О шансах возникновения нового территориального конфликта предупреждал политолог Александр Семченко. По его словам, новой горячей точкой наподобие Донбасса может стать Закарпатская область на западе страны.

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