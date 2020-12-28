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Экипаж МКС пожаловался на продолжающуюся утечку воздуха

Источник:
РИА Новости
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Фото: © NASA

Космонавты на Международной космической станции не смогли ликвидировать утечку воздуха на станции и она продолжается, следует из переговоров космонавтов с Землей, которые транслировало NASA.

Герметичность нарушена в промежуточной камере российского модуля МКС «Звезда». В ночь на воскресенье российский космонавт Сергей Рыжиков закрыл люк в камеру, чтобы проверить герметичность. Спустя 18 часов он открыл люк и выяснил, что давление за это время упало с 730 до 620 мм ртутного столба, приводит РИА Новости сообщение Центру управления полетами (ЦУП).

В субботу, 19 декабря, ЦУП сообщил космонавтам, что запасы воздуха для восполнения утечки на станции заканчиваются. «Мы сейчас теряем уже резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему решить», — предупреждали там.

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В ЦУП также попросили Рыжикова найти еще одно место утечки, сообщив, что практически не понимают, в какой части промежуточный камеры находится дополнительная течь.

Давление на станции начало падать еще в августе, однако тогда место утечки не было известно. Течь обнаружили в сентябре, она была в рабочем отсеке «Звезды», где находится аппаратура. В «Роскосмосе» тогда заверили, что жизни и здоровью космонавтов ничего не угрожает.

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Топ комментариев

лачинов

Все вроде правильно. Вот только пока толстый сохнет, худой ... . Наша экономика и так на дне лежала,...

corrector

империализм держится на международных финансовых институтах и способах выкачивать деньги из слабых стран...

Uynachalnica

Губа не дура, только тут он на святое покусился!

лачинов

Конечно же это благодаря мудрости властей, а не тому что падать уже практически некуда. Ведь и так только...

corrector

То что Хуавей не загнется без гугла тоже сказка ? Пфф