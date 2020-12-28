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Выбраны победители проекта «Ледниковый период»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено телеканалом «Россия»

Финал спортивного проекта «Ледниковый период» прошел без интриги, победителями стали лидеры всего сезона Александр Энберт с Ольгой Кузьминой.

Вице-чемпион Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Александр Энберт и звезда «Кухни» Ольгой Кузьминой с первых выпусков были лидерами программы. А к финалу так оторвались от соперников по льду, что шансов на победу ни у кого, кроме них не было.

Энберт и Кузьмина действительно показали высокий уровень спортивной подготовки. Дуэт первым в истории проекта исполнил двойную подкрутку — это действительно неплохой спортивный уровень.

Вторыми стали Яна Хохлова с Вячеславом Чепурченко, а символическую бронзу забрали пара Регины Тодоренко с Романом Костомаровым.

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Топ комментариев

лачинов

Все вроде правильно. Вот только пока толстый сохнет, худой ... . Наша экономика и так на дне лежала,...

corrector

империализм держится на международных финансовых институтах и способах выкачивать деньги из слабых стран...

Uynachalnica

Губа не дура, только тут он на святое покусился!

лачинов

Конечно же это благодаря мудрости властей, а не тому что падать уже практически некуда. Ведь и так только...

corrector

То что Хуавей не загнется без гугла тоже сказка ? Пфф