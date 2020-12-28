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Российский посол рассказал о «плане» оторвать Минск от Москвы

Источник:
РБК
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Фото: Wikimedia

Существует «глобальный план» по отрыву Белоруссии от России и это видно по беспрецедентному давлению, которое оказывается на Минск и Москву, заявил российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Санкционное давление — это не ответ на ту или иную политическую ситуацию, это инструмент вывода потенциальных конкурентов из зоны тех региональных рынков, где мы можем зарабатывать, где мы можем быть представлены, где мы можем взаимодействовать, а значит, укреплять сотрудничество», — приводит РБК слова Мезенцева.

По его словам, и на Белоруссию, и на Россию оказывается беспрецедентное давление. «Очень важно понимать, что есть глобальные планы, как бы они ни упаковывались и трактовались, отрыва Беларуси от России», — отметил посол. Поэтому сейчас важно быть «сильными, мудрыми, уметь договариваться», заключил Мезенцев.

В конце сентября президент Владимир Путин заявлял, что на Белоруссию оказывается «беспрецедентное внешнее давление» после завершившихся 9 августа президентских выборов.

При этом он утверждал, что отношения Минска и Москвы «не подвержены ни времени, ни конъюнктуре» и имеют под собой прочный фундамент. По мнению президента, отношения двух стран являются «подлинно союзническими».

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