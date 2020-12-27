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Кремль рассказал о «припавшей» экономике России

Источник:
"Вести"
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Фото Sibnet.ru

Российская экономика на фоне пандемии коронавируса «припала», однако снижение показателей в ней меньше, чем у других стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По мнению пресс-секретаря, это произошло благодаря решениям, принятым для поддержки экономики: «Хирургическая, точечная помощь, помощь только тем, как говорил неоднократно [президент Владимир] Путин, кто прежде всего в ней нуждается». Помимо этого, отметил Песков, российская экономика достаточно мобильна.

«Давайте посмотрим те страны, которые качали сотни миллиардов и даже триллионы свои валюты в своей экономике. Разве это спасло их экономику, мировую экономику от падения на 4%?», — заявил он и добавил, что деньги, влитые в зарубежные экономики, «сгорели в топке».

В России сложилась иная ситуация, власти работали эффективно и не «впали в дешевый популизм», считает Песков. «Все эти призывы о вертолетных деньгах и так далее, они достаточно твердо были отвергнуты», — указал он.

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