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Врач посоветовал способ избежать похмелья

Источник:
РИА Новости
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Эксперт Национальной службы здравоохранения Великобритании, специалист по вопросам гидратации Ник Хирд перечислил эффективные способы избежать похмелья.

По словам специалиста, важно вовремя пить воду: перед употреблением алкоголя, чтобы «дать фору организму», а также чередовать воду и спиртное. При этом после вечеринки не стоит слишком усердствовать с питьем, так как частые походы в туалет могут нарушить режим сна, от чего утреннее самочувствие станет только хуже, приводит РИА Новости слова специалиста.

Хирд подчеркнул, что выпивку не следует сочетать с газированными напитками, усугубляющими всасывание алкоголя, и с кофе, обезвоживающим организм. Самым важным и очевидным правилом — которое при этом постоянно игнорируют — специалист назвал достаточное употребление пищи параллельно со спиртным.

Кроме того, эксперт дал рекомендации на случай, если похмелья избежать не удалось. Самый простой способ облегчить недомогание — это сон, также помогают физические упражнения и восполнение электролитов.

Если похмелье усугубляется тошнотой, Хирд посоветовал сделать напиток с имбирем, который поможет уменьшить воспаление и успокоить пищеварительную систему.

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