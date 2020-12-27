Филиппинка запечатлела призрак утонувшего мужчины

Жительница Филиппин Шанель Гитаре утверждает, что засняла на камеру призрака мужнины, который погиб, спасая своего пса.

Мужчина по имени Дондон бросился в карьер с водой, чтобы спасти собаку. Он смог вытолкнуть животное на безопасное расстояние, однако сам утонул. Происходящее на видео снимала Гитеррез.

«Это было очень жутко, потому что я не ожидала, что запечатлю это на свой телефон. Я знаю, что это был его призрак. Когда я смотрела на него, у меня прошли мурашки по коже», — приводит Sputnik.

На видеозаписи видно, как полупрозрачное «нечто» движется над поверхностью воды, он частично напоминает очертание человека. Автор записи заверила, что это якобы душа погибшего мужчины.