Песков сообщил о решении Путина сделать прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин может в ближайшее время сообщить, что сделал прививку от коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Песков напомнил, что ранее президент говорил, что обязательно сделает прививку. «Он сказал, что он будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал уже завершения всех формальностей», — отметил представитель Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос о планах главы государства пройти вакцинацию после того, как Минздрав РФ разрешил использовать вакцину «Спутник V» для лиц старше 60 лет.