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Новая должность появится в российских школах

Источник:
«Российской газете»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Советники по воспитательной работе появятся в школах в ряде пилотных регионов России, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Это тоже очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания», — сказал Кравцов в интервью «Российской газете». Он напомнил, что по инициативе президента страны приняты поправки в закон «Об образовании», усиливающие воспитательную работу в школах

По словам министра, новую должность введут в десяти пилотных регионах. Специалисты займутся организацией воспитательной работы и взаимодействием между школами и другими образовательными организациями. Им положена надбавка в 15 тысяч рублей.

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Кравцов также сообщил, что по поручению председателя правительства Михаила Мишустина сейчас разрабатываются предложения по установлению единых требований к оплате труда учителей.

«Посмотрим и базовую ставку, и надбавки, которые есть в системе образования. Ведем эту работу вместе с учителями, вместе с профсоюзом, чтобы не нарушить ни в коем случае ничьи права. Этот вопрос для нас будет одним из приоритетов следующего года», — отметил министр.

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