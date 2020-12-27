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WhatsApp с нового года перестанет работать на некоторых смартфонах

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 1 января 2021 года. Речь идет об устройствах с устаревшими версиями операционной системы.

Приложение не будет функционировать на ряде устройств, пользователи которых не обновят операционную систему до iOS 9 или Android 4.0.3. В первую очередь это касается iPhone 4 и более ранних моделей, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов по кибербезопасности.

Чтобы WhatsApp заработал снова на iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S, необходимо обновить программное обеспечение до iOS 9. Кроме того, рекомендуется сделать резервную. 

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