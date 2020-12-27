Перечислены десять самых поразительных мест в России

Портал Fodor's Travel назвал десять самых запоминающихся и поразительных локаций в России для экотуризма. На первом месте в списке оказалась Камчатка.

«Россия осталась домом для многих из оставшихся в мире "диких" мест, от огромных замороженных плато до бесконечных северных лесов. Они полны странных и красивых природных объектов: вулканы, поднимающиеся из моря, дюны, покрытые снегом, и монументальные скальные столбы», — говорится в материале.

На первом месте в списке оказалась Камчатка. Тот, кто отважится приехать сюда, поймет, что виды бирюзовых кратерных озер, снежных пещер и покрытых льдом вершин стоят риска. Второе место занимает плато Путорана в Сибири — 18 тысяч квадратных километров каньонов, озер, рек и странных гор с плоскими вершинами.

Третьим в списке значится национальный парк «Шантарские Острова». Он обладает призрачной красотой с надвигающимися скалистыми утесами. На четвертом месте располагается мыс Дежнева — мрачное красивое серо-голубое место с высокими утесами и пляжами, усеянными китовыми костями.

Дикий край

Далее в списке идет национальный парк «Ленские Столбы» — 200-метровые скалы, окруженные густым лесом и возвышающиеся над берегами «стеклянной» Лены. На шестом месте располагаются Курильские острова, где можно увидеть некоторых наиболее редких диких животных в мире.

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Седьмую строчку занимает Тофалария — историко-культурный регион на западе Иркутской области. «Тофалария — это дождливая, туманная, непроходимая земля таежных лесов, глубоких каньонов, быстрых рек и ручьев. Далее в списке идут Чарские пески в Забайкальском крае — песчаная пустыня, окруженная русской тайгой.

На девятом месте оказались девственные леса Коми. На последнем месте располагается озеро Байкал. «Зимой это мистическое место превращается в застывшую "страну чудес" из растрескавшегося и изваянного льда», — сказано в материале.