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Древнеримскую закусочную со следами еды раскопали в Помпеях

Источник:
CBS News
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Древнеримская закусочная в Помпеях — термополий
Фото: © Pompeii archaeological park

Археологи в Помпеях раскопали древнеримский термополий, украшенную фресками закусочную, где посетителям продавали горячую еду и напитки.

В 79 году нашей эры Помпеи оказались погребены под пеплом, пемзой и пылью, в результате извержения вулкана Везувий. К сегодняшнему дню было обнаружено около двух третей древнего города. Термополия были очень распространены в Древнем Риме, когда люди обычно употребляли пищу вне дома. Только в Помпеях их было порядка 80.

Thermopolium Regio V (так официально назвали находку) был закусочной — эквивалентом современного заведения быстрого питания. Он богато украшена фресками — Нереиды на морском коньке и сражающихся гладиаторов. На ней красуются натюрморты и изображения — уток, петуха и собаки на поводке, сообщает CBS News со ссылкой на ученых.

Археологи обнаружили контейнеры со следами ингредиентов для еды — свинины, рыбы, улиток и говядины. Эти продуктами потчевали посетителей. Ученые указывают на «большое разнообразие продуктов животного происхождения», используемых тогда при приготовлении блюд.

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На небольшой площади перед заведением обнаружены фонтан и водонапорная башня. Внутри самой лавки находились девять амфор, бронзовая поилка (потера), две фляги и другие керамические кувшины.

На месте были найдены человеческие кости, некоторые из которых принадлежали 50-летнему мужчине, который, казалось, лежал в постели. Он погиб при извержении вулкана.

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