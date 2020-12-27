Путин отказался от традиционной встречи с бизнесом

Президент России Владимир Путин не будет проводить в конце 2020 года традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, встреча не состоится», — приводит ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос. Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, что такая встреча обычно проходит в конце года — с 25 по 28 декабря.

Пресс-секретарь президента России также рассказал о сложностях при планировании зарубежных поездок Владимира Путина. У российского лидера запланированы контакты с зарубежными лидерами. «Сейчас все, как видите, находятся в сильных ограничениях, поэтому пока их [зарубежные поездки] планировать очень тяжело», — сказал РИА Новости Песков.

Последний зарубежный визит российского президента состоялся 23 января. Тогда Путин посетил сначала Израиль, затем Палестину. В Израиле президент принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв холокоста.