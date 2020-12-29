Кто победит в девятом сезоне «Голоса»

Финал девятого сезона «Голоса» покажут в прямом эфире на Первом канале 30 декабря, за победу поборются Яна Габбасова, Дмитрий Венгеров, Олег Аккуратов и Василий Пасечник.

В финале победителя выберут зрители с помощью смс-голосования. На этапе концертов зрители тоже голосовали за участников, но их голоса суммировали с баллами от наставников.

В предыдущих этапах девятого сезона «Голоса» любимчики зрителей уже определились.

Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова (до этапа нокаутов был в команде Валерия Сюткина) изменил ход игры в проекте. В четвертьфинале Шнур дал Венгерву всего 20%, в то время как другие его подопечные получили 30% и 50%. Но зрители распределили голоса иначе. Благодаря этому артист попал в полуфинал. В полуфинале он получил больше баллов от наставника и зрителей, чем его конкурентка Мария Русакова.

С такими показателями Дмитрий Венгеров может завоевать первое место в проекте. Его армия поклонников несомненно велика. Но есть серьезный конкурент в лице Олега Аккуратова из команды Валерия Сюткина.

Если брать чистые голоса зрителей (без учета наставников) в полуфинале, то конкурсанты внутри своих команд получили следующие результаты:

Дмитрий Венгеров — 83,3% Олег Аккуратов — 78,5% Яна Габбасова — 63,9% Василий Пасечник — 59,6%

В финале предпочтения могут измениться. Финал «Голоса» пройдет как большой концерт, где выступят и выбывшие участники. А во время шоу зрители могут изменить свое мнение о финалистах. Кроме того, добавятся голоса тех, чьи фавориты уже выбили из проекта.

Финал девятого сезона проекта «Голос» пройдет 30 декабря в 21.30 (по мск) в прямом эфире Первого канала.