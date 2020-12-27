Штурмовые соединения нового типа появятся в ВДВ России

Десантно-штурмовые подразделения, используя вертолеты армейской авиации, могут эффективно противодействовать высокомобильным формированиям потенциального противника, заявил в интервью командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Соединения нового типа могут применяться в районах боевого предназначения и вести самостоятельные боевые действия в тылу противника, сочетая огонь наземного вооружения и армейской авиации», — сказал Сердюков в интервью «Известиям».

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По словам генерала, применение армейской авиации значительно снижает вероятность поражения десанта огнем противника, повышает скорость перемещения, увеличивает дальность доставки военнослужащих и техники в назначенный район.

«Применение подразделений на экспериментальных образцах легких специальных транспортных средств, перевозимых внутри грузовых кабин вертолетов, значительно повышает маневренные и огневые возможности десантно-штурмовых подразделений», — отметил командующий ВДВ.