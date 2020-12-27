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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Штурмовые соединения нового типа появятся в ВДВ России

Источник:
«Известия»
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Фото: © Минобороны России

Десантно-штурмовые подразделения, используя вертолеты армейской авиации, могут эффективно противодействовать высокомобильным формированиям потенциального противника, заявил в интервью командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Соединения нового типа могут применяться в районах боевого предназначения и вести самостоятельные боевые действия в тылу противника, сочетая огонь наземного вооружения и армейской авиации», — сказал Сердюков в интервью «Известиям».

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По словам генерала, применение армейской авиации значительно снижает вероятность поражения десанта огнем противника, повышает скорость перемещения, увеличивает дальность доставки военнослужащих и техники в назначенный район.

«Применение подразделений на экспериментальных образцах легких специальных транспортных средств, перевозимых внутри грузовых кабин вертолетов, значительно повышает маневренные и огневые возможности десантно-штурмовых подразделений», — отметил командующий ВДВ.

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Топ комментариев

Иркут 69

Почему к сожалению? Просто, не говорят и ничего не означают. Обычная пропагандистская шелуха.

Иркут 69

О каком доверии человеку, который позволяет грабить собственное население, вообще может идти речь...?...

krest.aa

Мат стоит в отношение Путина, ё-моё.

sokolmen80

Его европейский уголовный суд судит , какой у него рейтинг ?

corrector

империализм держится на международных финансовых институтах и способах выкачивать деньги из слабых стран...