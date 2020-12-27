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Польский эксперт дал России 30 лет до краха

Источник:
Forsal
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Эпоха нефти и газа — важнейшего источника средств для России — подходит к концу. У Москвы есть всего-лишь 30 лет, чтобы найти достойную замену своему «черному» и «голубому» золоту, считает бывший советник министра экономики Польши Ежи Рутковский.

Дискуссии о том, что необходимо заменить сырьевую экспортную модель экономического развития на новую шли еще в СССР. Особенно в периоды обвала цен на нефть и газ. «Но только цены на углеводороды взлетали вверх, дебаты прекращались», — пишет на портале Forsal Рутковский.

В результате зависимость страны от экспорта нефти и газа оставалась на неизменно высоком уровне. «В состоянии ли Россия предложить нечто больше, чем только нефть, газ и другое сырье?» — задается вопросом автор. Необходимость экономической диверсификации очевидна — впереди тяжелые времена, отметил эксперт.

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По его словам, становится все более ясным, не только для россиян, но и для всего мира, что эра нефти и газа подходит к концу. 2050 год может стать ее пограничной точкой. Россия сейчас пытается впопыхах найти какую-ту альтернативу — экспортные товары, которыми можно было бы заменить углеводороды.

«Оптимисты говорят, что у России есть еще 30 лет. Пессимисты, что это всего лишь 30 лет, приводя в качестве аргумента последние тридцать лет, за которые ничего так и не изменилось», — заключил Рутковский.

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Топ комментариев

Иркут 69

Почему к сожалению? Просто, не говорят и ничего не означают. Обычная пропагандистская шелуха.

Иркут 69

О каком доверии человеку, который позволяет грабить собственное население, вообще может идти речь...?...

krest.aa

Мат стоит в отношение Путина, ё-моё.

sokolmen80

Его европейский уголовный суд судит , какой у него рейтинг ?

corrector

империализм держится на международных финансовых институтах и способах выкачивать деньги из слабых стран...