Польский эксперт дал России 30 лет до краха

Эпоха нефти и газа — важнейшего источника средств для России — подходит к концу. У Москвы есть всего-лишь 30 лет, чтобы найти достойную замену своему «черному» и «голубому» золоту, считает бывший советник министра экономики Польши Ежи Рутковский.

Дискуссии о том, что необходимо заменить сырьевую экспортную модель экономического развития на новую шли еще в СССР. Особенно в периоды обвала цен на нефть и газ. «Но только цены на углеводороды взлетали вверх, дебаты прекращались», — пишет на портале Forsal Рутковский.

В результате зависимость страны от экспорта нефти и газа оставалась на неизменно высоком уровне. «В состоянии ли Россия предложить нечто больше, чем только нефть, газ и другое сырье?» — задается вопросом автор. Необходимость экономической диверсификации очевидна — впереди тяжелые времена, отметил эксперт.

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По его словам, становится все более ясным, не только для россиян, но и для всего мира, что эра нефти и газа подходит к концу. 2050 год может стать ее пограничной точкой. Россия сейчас пытается впопыхах найти какую-ту альтернативу — экспортные товары, которыми можно было бы заменить углеводороды.

«Оптимисты говорят, что у России есть еще 30 лет. Пессимисты, что это всего лишь 30 лет, приводя в качестве аргумента последние тридцать лет, за которые ничего так и не изменилось», — заключил Рутковский.