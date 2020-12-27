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Набиуллина с помощью брошек намекала на ситуацию в экономике

Источник:
RTVI
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Фото: © Пресс-служба президента России

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина призналась, что вкладывала определенный скрытый смысл в брошки, которые в 2020 году надевала на свои пресс-конференции после оглашения решений по ключевой ставке.

«Я всегда носила брошки. В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации», — рассказала Набиуллина в предновогоднем эфире с Сергеем Шнуровым на канале RTVI.

Брошки Набиуллиной обсуждали весь 2020 год. Началось это в феврале, когда глава ЦБ надела украшение в виде аиста. В марте была брошь-неваляшка, в апреле — в виде домика, а в июне — голубя. В июле на лацкане Набиуллиной можно было увидеть две броши — одну в виде латинской буквы V, и другую — в форме подковы. В августе председатель Центробанка надела брошь — знак паузы, в октябре — волну, в декабре — снегирь.

Она рассказала, что каждый раз думает о смысле надеваемой броши, но иногда его интерпретируют слишком расширительно. Например, Набиуллина не ожидала, что голубую волну воспримут как опасения регулятора по поводу новых геополитических рисков из-за ожидаемой победы Джозефа Байдена на президентских выборах в США.

Отвечая на вопрос Шнурова, что означает брошка со снегирем, Набиуллина пояснила, что это красивая зимняя птица, которая легко переносит заморозки. «Стойкая такая», — подчеркнула она.

По словам главы ЦБ, первой брошкой со смыслом стала неваляшка, символизирующая меры по поддержке финансового сектора во время пандемии коронавируса и одновременно рекламирующая новый сайт ЦБ, где раздел с антикризисными мерами проиллюстрировали картинкой с неваляшкой.

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