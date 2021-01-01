Вручение премии «Золотой Граммофон» покажут на Первом

Первый канал покажет телеверсию церемонии вручения народной премии «Золотой Граммофон» в субботу, 2 января, сообщила пресс-служба телеканала.

«Золотой граммофон» — одна из самых главных церемоний музыкальных наград России. В этом году она прошла на сцене ВТБ Арена. Ведущие концерта — Иван Ургант и Сергей Светлаков.

В «Золотом Граммофоне 2020» артисты исполнят лучшие хиты уходящего года. Среди лауреатов 25 музыкальной премии Полина Гагарина, Николай Басков, Дима Билан, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Артур Пирожков, Ёлка, Artik & Asti, Владимир Пресняков, Валерия и Макс Фадеев, Emin, Ани Лорак, Иракли & Lika Star, Ирина Дубцова, Слава, Filatov & Karas и Burito, Юлианна Караулова, Макс Барских, «Руки Вверх!», Артём Качер.

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Дебютантами церемонии 2020 стали Zivert, Anivar, Ханна, Niletto, Мари Краймбрери, Slider & Magnit. Гостевые номера исполнят Григорий Лепс, Елена Север, Vlade Kay, ЮрКисс и Люся Чеботина, а также группа «Земляне».

В шоу использовали современное световое оборудование, позволяющее воссоздать на экранах любую реальность, и традиционные декорации: от стеклянной лестницы в небо в номере Николая Баскова до чугунной ванны Мари Краймбрери.

Церемония вручения народной премии «Золотой Граммофон» — 2 января в 21.20 на Первом канале.