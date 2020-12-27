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Российский вирусолог оценил опасность нового штамма COVID-19

Источник:
РИА Новости
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Фото: © sputnikvaccine.com

Новый штамм COVID-19 стал более заразен, но его не стоит бояться, необходимо лишь соблюдать меры профилактики, сказал доктор медицинских наук, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев.

Как ранее заявили британские медики, новый штамм на 70 процентов более заразен и быстрее распространяется. Однако ученые не привели свидетельств того, что более смертоносен или приводит к более тяжелому течению заболевания. Этот тип коронавируса нашли уже в восьми странах.

«Он стал более заразным – вот и все, он более распространен», — приводит РИА Новости слова Зуева, который отметил, что болезнетворность и антигенные свойства вируса не изменились, в связи с чем имеющиеся вакцины эффективны против него.

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По словам Зуева, появления нового штамма не стоит бояться, необходимо лишь соблюдать меры профилактики. «Просто нужно действительно строго соблюдать все те рекомендации, которые нам ежедневно повторяют», — подчеркнул вирусолог.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, ведомство держит ситуацию с выявлением нового штамма коронавируса на контроле. Она отметила, что российские вакцины сохраняют свою эффективность против мутировавших штаммов.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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