НАВЕРХ

Фигуристка Щербакова стала трехкратной чемпионкой России

Источник:
ТАСС
97 0
Фото: Oleg Bkhambri (Voltmetro) / CC BY-SA 4.0

Анна Щербакова заняла первое место на чемпионате России по фигурному катанию, проходившем в Челябинске. Спортсменка завоевала этот титлу тритий раз подряд.

Спортсменка по итогам короткой и произвольной программ набрала 264,10 балла. В произвольной программе она показала результат 183,79 балла. Второе место заняла Камила Валиева (254,01), третьей стала Трусова (246,37).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтранные приметы фигуристов

По сумме программ и в произвольной программе 16-летняя Щербакова показала баллы выше мирового рекорда, но результаты не будут ратифицированы, так как чемпионат России проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев. Мировой рекорд в произвольной программе принадлежит Александре Трусовой (166,62), по сумме программ — Алене Косторной (247,59).

Щербакова в третий раз подряд выиграла чемпионат России. Также она является двукратной победительницей этапов серии Гран-при, серебряным призером финала Гран-при и чемпионата Европы.

Еще по теме
Одна из фавориток чемпионата России Косторная пропустит старт
Российские лыжники взяли золото на этапе Кубка мира
Красноярск лишился чемпионата мира по фристайлу и сноуборду
Сноубордист Соболев снял фейковое видео о потере в лесу Шерегеша
смотреть все
Спорт #Зимние виды
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Лавров высказался о запрете Путину посещать Олимпиаду
•
России пригрозили отключением SWIFT
•
Надзор над банковскими переводами ужесточат
•
Фигуристка Щербакова стала трехкратной чемпионкой России
Подробности
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Правильное шампанское: разбираемся в игристых винах
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
Как это работает
•
Как «прокачать» темы ЕГЭ по обществознанию в интернете
•
Новая Lada Niva Travel: что изменилось внешне и технически
•
Нежная и пикантная: как выбрать красную икру
•
Одежда и гроб: как проходят ковидные похороны
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Лавров высказался о запрете Путину посещать Олимпиаду
27.12.2020 12:12
Ростелеком создал мобильный тариф для фанатов ХК «Сибирь»
23.12.2020 12:54
Локоть предложил спортсменам выступать под флагом СССР
18.12.2020 17:40
Шарапова выйдет замуж за британского бизнесмена
18.12.2020 11:24
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лавров высказался о запрете Путину посещать Олимпиаду
•
России пригрозили отключением SWIFT
•
Надзор над банковскими переводами ужесточат
•
Фигуристка Щербакова стала трехкратной чемпионкой России
Как это работает
•
Как «прокачать» темы ЕГЭ по обществознанию в интернете
•
Новая Lada Niva Travel: что изменилось внешне и технически
•
Нежная и пикантная: как выбрать красную икру
•
Одежда и гроб: как проходят ковидные похороны
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин расширил гарантии для бывших президентов России
32
Жители России рассказали о самых больших страхах
29
ФСБ задержала готовившего теракты подростка
27
Путин проследит за ценами на продукты
21
Запущено регулирование цен на социально значимые продукты
17