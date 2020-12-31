НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

«Конь Юлий и большие скачки» выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
128 0
Фото: © кадр из мультфильма

Десятый фильм франшизы о трех богатырях «Конь Юлий и большие скачки» выходит в прокат в четверг, 31 декабря.

В новом анимационном фильме главным героем станет конь Юлий. Герой, который вечно попадал в неприятности, влюбляется. Только его возлюбленная не из простых. Он просит руки самой королевской кобылы по имени Звезда Востока у султана Рашида.

Но сватать кобылу королевских кровей может только особа царских кровей. Юлий обращается к князю Киевскому за помощью, но получает отказ. Но наш жених не намерен отказываться от любви. Он похищает князя и насильно везет его к султану, на сватовство. И у богатырей тоже есть дело в восточной стороне. Все сойдутся на больших скачках, где победитель получит все.

Роли персонажей озвучили известные актеры. Князь Киевский заговорит голосом Сергея Маковецкого, а Султана Рашида озвучил Сергей Бурунов. Коню Юлию традиционно достался голос Дмитрия Высоцкого.

Герои

Конь Юлий — Говорящий богатырский конь, доставшийся волею судьбыАлеше Поповичу. Родной город — Новгород. Там он прочел много книг, потому что жил в библиотеке новгородского храма. Он всегда находит приключения на свою голову и умудряется искусно втянуть в них друзей. Один из самых комических сказочных персонажей.

Султан Рашид — владыка землей Восточных. Умный, но хитрый. Хлебосольный, но алчный. Чужого не упустит и своего не отдаст. Однажды, Три богатыря спасли ему жизнь.

Звезда Востока — чистокровная кобыла небесной красоты. Личный транспорт султана Рашида. Лошадка не только смогла пленить сердце знатного холостяка — Коня Юлия, но и ни один раз становилась покорительницей ипподрома.

Князь — хитрый, немного трусливый, немного жадный, немного инфантильный. Появлялся во всех фильмах «богатырского цикла». Сыграет не последнюю роль в устройстве личной жизни Коня Юлия.

Богатыри — Илья Муромец (самый старший и самый сильный богатырь из троицы. Добрый, бескорыстный, верит в судьбу, приметы и землю русскую). Добрыня Никитыч (уступает Илье по силе. Любит поспать и считает, что сон придаёт силы. Не только сильный, но и образованный). Алеша Попович (самый младший богатырь, немного глуповат, но весел и честен).

Жены богатырей — Любава (жена Алеши), Аленушка (жена Ильи), Настасья Филипповна (жена Добрыни).

«Конь Юлия и большие скачки» — это спин офф цикла о былинных богатырях, где главным героем становится Конь Юлий. Богатырский конь всегда был самым ярким персонажем франшизы, но оставался на вторых ролях. Теперь он дорос не только до главной роли, но и до женитьбы. История любви Коня Юлия стала десятой по счету серией богатырской саги.

Еще по теме
Александр Петров сыграет роль Сергея Есенина
Новосибирск попал в кадры комедии «Друг на продажу»
Парашютисты-десантники Авиалесоохраны посчитали «Огонь» нереальным
«Би-2» и «Квартет И» выпустили клип на песню «Christmas»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин запретил перевозку более 200 сигарет
•
Росстат подсчитал изменение стоимости новогоднего стола
•
Подсчитано, насколько подорожали новые машины в России
•
Личные данные силовиков засекретили
Как это работает
•
Домашняя дискотека: как составить новогодний плейлист
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
•
Как сделать первые шаги в маркетинге еще в школе
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Агафье Лыковой прислали вертолет с подарками
Сибирь 31.12.2020 10:45
Трамвай с символикой ХК «Сибирь» вышел на линию
Сибирь 31.12.2020 10:15
Четверо красноярцев погибли при пожаре в частном доме
Сибирь 31.12.2020 09:45
Кляйн поздравил томичей с Новым годом из СИЗО
Сибирь 31.12.2020 09:30
Самое популярное
Ученые подсказали способ вернуть обоняние после COVID-19
23236
Советы школьнику, который хочет стать программистом
21614
Победитель 21-й «Битвы экстрасенсов» официально объявлен
5111
Надзор над банковскими переводами ужесточат
5109
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин запретил перевозку более 200 сигарет
•
Росстат подсчитал изменение стоимости новогоднего стола
•
Подсчитано, насколько подорожали новые машины в России
•
Личные данные силовиков засекретили
Подробности
•
Робот и кровавые ливни: прогнозы великих на 2021 год
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Коронавирусные привычки, которые останутся навсегда
•
Правильное шампанское: разбираемся в игристых винах
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

buba kostorov

Вот бы еще объяснить, этому придурошному про то, что в Сибири иногда ходит снег, и у каждого столба по...

Archangel3339

Грустно Рогозин только и умеет, что плохо троллить Маска, да плохо петь.

лачинов

Ни разу не видел, чтобы проводилась техническая экспертиза. Причину аварии обычно указывают по согласию...

theHell

Подскажите, знающие. Чем отличается страх потерять работу и не заплатить платеж по ипотеке от страха...

skalka136

китаец сделанный в России гремучая смесь...это ж додуматься надо было такое приобрести за полтора два...