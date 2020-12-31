Десятый фильм франшизы о трех богатырях «Конь Юлий и большие скачки» выходит в прокат в четверг, 31 декабря.

В новом анимационном фильме главным героем станет конь Юлий. Герой, который вечно попадал в неприятности, влюбляется. Только его возлюбленная не из простых. Он просит руки самой королевской кобылы по имени Звезда Востока у султана Рашида.

Но сватать кобылу королевских кровей может только особа царских кровей. Юлий обращается к князю Киевскому за помощью, но получает отказ. Но наш жених не намерен отказываться от любви. Он похищает князя и насильно везет его к султану, на сватовство. И у богатырей тоже есть дело в восточной стороне. Все сойдутся на больших скачках, где победитель получит все.

Роли персонажей озвучили известные актеры. Князь Киевский заговорит голосом Сергея Маковецкого, а Султана Рашида озвучил Сергей Бурунов. Коню Юлию традиционно достался голос Дмитрия Высоцкого.

Герои

Конь Юлий — Говорящий богатырский конь, доставшийся волею судьбыАлеше Поповичу. Родной город — Новгород. Там он прочел много книг, потому что жил в библиотеке новгородского храма. Он всегда находит приключения на свою голову и умудряется искусно втянуть в них друзей. Один из самых комических сказочных персонажей.

Султан Рашид — владыка землей Восточных. Умный, но хитрый. Хлебосольный, но алчный. Чужого не упустит и своего не отдаст. Однажды, Три богатыря спасли ему жизнь.

Звезда Востока — чистокровная кобыла небесной красоты. Личный транспорт султана Рашида. Лошадка не только смогла пленить сердце знатного холостяка — Коня Юлия, но и ни один раз становилась покорительницей ипподрома.

Князь — хитрый, немного трусливый, немного жадный, немного инфантильный. Появлялся во всех фильмах «богатырского цикла». Сыграет не последнюю роль в устройстве личной жизни Коня Юлия.

Богатыри — Илья Муромец (самый старший и самый сильный богатырь из троицы. Добрый, бескорыстный, верит в судьбу, приметы и землю русскую). Добрыня Никитыч (уступает Илье по силе. Любит поспать и считает, что сон придаёт силы. Не только сильный, но и образованный). Алеша Попович (самый младший богатырь, немного глуповат, но весел и честен).

Жены богатырей — Любава (жена Алеши), Аленушка (жена Ильи), Настасья Филипповна (жена Добрыни).

«Конь Юлия и большие скачки» — это спин офф цикла о былинных богатырях, где главным героем становится Конь Юлий. Богатырский конь всегда был самым ярким персонажем франшизы, но оставался на вторых ролях. Теперь он дорос не только до главной роли, но и до женитьбы. История любви Коня Юлия стала десятой по счету серией богатырской саги.