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Ребенок отравился парами хлора в бассейне Красноярска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © 12019 / Pixabay License

Следственный комитет Красноярского края возбудил уголовное дело после отравления шестилетнего мальчика парами хлора в общественном бассейне. Ребенок находится в больнице.

По версии следствия, в пятницу рабочий бассейна залил в систему дезинфекции воды гипохлорид натрия. По неизвестной причине началась бурная химическая реакция. Ядовитые пары хлора через систему вентиляции распространились по помещению бассейна, где в тот момент находились люди.

Сотрудники бассейна начали срочную эвакуацию посетителей. Не пострадал почти никто, кроме шестилетнего мальчика. Его пришлось увезти в больницу, состояние ребенка врачи оценивают, как средней степени тяжести, цитирует ТАСС представителя СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

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