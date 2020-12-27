Ребенок отравился парами хлора в бассейне Красноярска

Следственный комитет Красноярского края возбудил уголовное дело после отравления шестилетнего мальчика парами хлора в общественном бассейне. Ребенок находится в больнице.

По версии следствия, в пятницу рабочий бассейна залил в систему дезинфекции воды гипохлорид натрия. По неизвестной причине началась бурная химическая реакция. Ядовитые пары хлора через систему вентиляции распространились по помещению бассейна, где в тот момент находились люди.

Сотрудники бассейна начали срочную эвакуацию посетителей. Не пострадал почти никто, кроме шестилетнего мальчика. Его пришлось увезти в больницу, состояние ребенка врачи оценивают, как средней степени тяжести, цитирует ТАСС представителя СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.