Такси в Кузбассе устроило смертельное ДТП с автобусом

Автобус и легковая машина столкнулись на мосту в Кемерове в субботу вечером, два человека погибли, сообщает пресс-служба регионального главка ГИБДД.

Инцидент произошел в 20.45 по местному времени на улице Терешковой. На месте аварии погибли два молодых человека, находившиеся в легковом автомобиле. Еще одна женщина получила травмы, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель такси Daewoo Nexia не учел погодные условия и допустил выезд на встречную полосу. Там он столкнулся с автобусом ПАЗ, который совершал служебный рейс без пассажиров.

По факту смертельного ДТП проводится проверка, которая должна установить все обстоятельства трагедии.