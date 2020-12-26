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Такси в Кузбассе устроило смертельное ДТП с автобусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Автобус и легковая машина столкнулись на мосту в Кемерове в субботу вечером, два человека погибли, сообщает пресс-служба регионального главка ГИБДД.

Инцидент произошел в 20.45 по местному времени на улице Терешковой. На месте аварии погибли два молодых человека, находившиеся в легковом автомобиле. Еще одна женщина получила травмы, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель такси Daewoo Nexia не учел погодные условия и допустил выезд на встречную полосу. Там он столкнулся с автобусом ПАЗ, который совершал служебный рейс без пассажиров.

По факту смертельного ДТП проводится проверка, которая должна установить все обстоятельства трагедии.

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Топ комментариев

лачинов

К сожалению эти цифры уже давно ни о чем не говорят. Отчасти потому что рейтинг самого ВЦИОМа ниже плинтуса.

nastya19944

Олигархи теперь станут богаче, а бедные еще беднее.

Иркут 69

Почему к сожалению? Просто, не говорят и ничего не означают. Обычная пропагандистская шелуха.

Иркут 69

О каком доверии человеку, который позволяет грабить собственное население, вообще может идти речь...?...

лачинов

Пожалуй на эти деньги действительно можно было бы кое что сделать. Например создать некоторое количество...