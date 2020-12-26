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МИД России подшутил над американским послом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: U.S. Department of State from United States

Министерство иностранных дел РФ пошутило над письмом посла США в России Джона Салливана, которое тот написал Санта-Клаусу в Twitter.

Американский дипломат написал письмо Санта-Клаусу, где заверил волшебника, что весь год хорошо себя вел. В частности, он носил маску и сохранял дистанцию. Посол попросил подарить ему новую хоккейную клюшку, вакцину от COVID-19 и беговые кроссовки.

«Уважаемый посол, Санта осуществил вашу мечту о вакцинации? Если нет, то у нашего Деда Мороза есть для вас подарок: вакцина Спутник V одобрена для применения людьми старше 60 лет», — говорится в записи МИД.

Минздрав России в субботу одобрил применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет. Таким образом, теперь прививку от коронавируса могут ставить граждане этой возрастной группы.

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