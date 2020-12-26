России пригрозили отключением SWIFT

Команда избранного президента США Джо Байдена рассматривает новые санкционные меры в отношении Кремля. После вступления в должность новый американский лидер может отключить Россию от банковской системы SWIFT.

Такие санкции уже рассматривались президентом Бараком Обамой, однако тогда их посчитали слишком серьезным наказанием. Теперь Белый дом может вернуться к обсуждению этих ограничительных мер, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Джеймс Эндрю Льюис, эксперт в области кибербезопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, уверен в эффективности таких санкций. По его словам, это нанесет серьезный удар по экономическим интересам Москвы.

При этом подобные санкции могут нанести удар по финансовым интересам или инфраструктуре стран, дружественных Соединенным Штатам, отмечают эксперты. В частности, через SWIFT Евросоюз платит России за газ и нефть.

На сегодня Россия занимает около трети газового рынка и почти четверть нефтяного рынка в ЕС. Поэтому подобные санкции США невозможны без одобрения европейских союзников, признают аналитики.

SWIFT — межбанковская система для выполнения финансовых платежей с возможностью передачи финансовых информационных сообщений. Он объединяет более 9 тысяч банков из 209 стран.