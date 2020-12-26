НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Ученые подсказали способ вернуть обоняние после COVID-19

Источник:
РИА Новости
190 0
Фото: © Sibnet.ru

Потеря обоняния считается одним из главных симптомов COVID-19, при этом возвращение запахов к переболевшему человеку может затянуться на несколько месяцев. Ученые обнаружили несколько препаратов, которые возвращают обоняние пациентам.

Гистопатологические данные показывают, что вирус SARS-CoV-2 через эпителий обонятельной щели достигает обонятельной луковицы, а через нее попадает в центральную нервную систему. Именно в этот момент человек теряет ощущение запахов.

Масштабное исследование бельгийских ученых показало, что для лечения постинфекционной обонятельной дисфункции наиболее эффективно применение цитрата натрия — соли лимонной кислоты.

По мнению ученых, потеря запаха может быть связана с тем, что в сосудах, которые питают отвечающие за обоняние клетки, образуются микроскопические тромбы. Цитрат натрия растворяет тромбы в сосудах, восстанавливая их работоспособность.

Кроме этого, специалисты рекомендуют тренировать обонятельную систему для восстановления восприятие запахов. Пациентам следует вдыхать минимум по четыре простых аромата по два раза в день.

В такой тренировочный набор можно включить анис, гвоздику, лимон, лаванду, мед, клубнику, тимьян, шоколад — у них есть доминирующая нота, которую мозг с помощью обоняния легко выделяет среди других.

Еще по теме
Найден вызывающий самое сильное похмелье напиток
Новогодние подарки посчитали источником коронавируса
Вакцину «Спутник V» одобрили для людей старше 60 лет
Обнаружен неожиданный способ распространения коронавируса
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объявит собственную вакцинацию от коронавируса
•
МИД России подшутил над американским послом
•
России пригрозили отключением SWIFT
•
Надзор над банковскими переводами ужесточат
Подробности
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Шампанское и другие игристые: что поставить на новогодний стол
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
Как это работает
•
Как «прокачать» темы ЕГЭ по обществознанию в интернете
•
Новая Lada Niva Travel: что изменилось внешне и технически
•
Цвет, размер и дата: как выбрать красную икру
•
Одежда и гроб: как проходят ковидные похороны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Омич бегал по городу с новогодней сосной от охранника базара
Сибирь 26.12.2020 15:47
Установлена причина ДТП с автобусом под Новосибирском
Сибирь 26.12.2020 13:58
Водитель пассажирского автобуса погиб в ДТП в Новосибирской области
Сибирь 26.12.2020 11:39
Ролик о байкальской нерпе в формате 360 градусов выложили в Сеть
Сибирь 26.12.2020 10:26
Самое популярное
Полигон для испытания ракет «Сармат» построят в Красноярском крае
7974
Ванга сделала страшное предсказание на 22 декабря
6775
Шамсутдинов произнес последнее слово
4328
Ученые выяснили, почему коровы не мерзнут
4020
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объявит собственную вакцинацию от коронавируса
•
МИД России подшутил над американским послом
•
России пригрозили отключением SWIFT
•
Надзор над банковскими переводами ужесточат
Как это работает
•
Как «прокачать» темы ЕГЭ по обществознанию в интернете
•
Новая Lada Niva Travel: что изменилось внешне и технически
•
Цвет, размер и дата: как выбрать красную икру
•
Одежда и гроб: как проходят ковидные похороны
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин расширил гарантии для бывших президентов России
32
Жители России рассказали о самых больших страхах
29
ФСБ задержала готовившего теракты подростка
27
Путин проследит за ценами на продукты
20
Путин возглавил новый Госсовет
19