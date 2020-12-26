Ученые подсказали способ вернуть обоняние после COVID-19

Потеря обоняния считается одним из главных симптомов COVID-19, при этом возвращение запахов к переболевшему человеку может затянуться на несколько месяцев. Ученые обнаружили несколько препаратов, которые возвращают обоняние пациентам.

Гистопатологические данные показывают, что вирус SARS-CoV-2 через эпителий обонятельной щели достигает обонятельной луковицы, а через нее попадает в центральную нервную систему. Именно в этот момент человек теряет ощущение запахов.

Масштабное исследование бельгийских ученых показало, что для лечения постинфекционной обонятельной дисфункции наиболее эффективно применение цитрата натрия — соли лимонной кислоты.

По мнению ученых, потеря запаха может быть связана с тем, что в сосудах, которые питают отвечающие за обоняние клетки, образуются микроскопические тромбы. Цитрат натрия растворяет тромбы в сосудах, восстанавливая их работоспособность.

Кроме этого, специалисты рекомендуют тренировать обонятельную систему для восстановления восприятие запахов. Пациентам следует вдыхать минимум по четыре простых аромата по два раза в день.

В такой тренировочный набор можно включить анис, гвоздику, лимон, лаванду, мед, клубнику, тимьян, шоколад — у них есть доминирующая нота, которую мозг с помощью обоняния легко выделяет среди других.