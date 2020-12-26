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Надзор над банковскими переводами ужесточат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Новые требования к переводам и снятию денег в банкоматах вступят в силу 10 января 2021 года, соответствующие поправки внесены в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».

Так, Росфинмониторинг теперь начнет контролировать все переводы от 100 тысяч рублей и выше. Также будет проверяться снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона, на сумму более 100 тысяч рублей.

Под контролем окажутся ставки в лотереях на сумму свыше 600 тысяч рублей. Служба начнет контролировать любые выплаты гражданину по итогам участия в азартных играх на ту же сумму и проверять их происхождение.

С 10 января 2021 года начнут отслеживаться расчеты наличными и безналичными деньгами, которые проводятся по сделкам с недвижимостью на сумму, превышающую 3 миллиона рублей. Нотариусов, риелторов и юристов обяжут сообщать о таких сделках в Росфинмониторинг.

Гражданам при любых операциях с недвижимостью придется подтвердить легальность происхождения своих денег государству. Если сделку признают подозрительной, человеку может грозить длительное разбирательство и блокировка счетов.

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Топ комментариев

лачинов

К сожалению эти цифры уже давно ни о чем не говорят. Отчасти потому что рейтинг самого ВЦИОМа ниже плинтуса.

nastya19944

Олигархи теперь станут богаче, а бедные еще беднее.

Иркут 69

Почему к сожалению? Просто, не говорят и ничего не означают. Обычная пропагандистская шелуха.

лачинов

Пожалуй на эти деньги действительно можно было бы кое что сделать. Например создать некоторое количество...

Иркут 69

О каком доверии человеку, который позволяет грабить собственное население, вообще может идти речь...?...