Найден вызывающий самое сильное похмелье напиток

Самое сильное похмелье из числа алкогольных напитков вызывает виски, выяснили эксперты. Специалисты изучили реакцию организма на популярный алкоголь.

Оказалось, что на похмелье влияет интенсивность цвета напитка. Бесцветный алкоголь переносится легче, передает Medikforum. Одним из факторов, влияющих на ухудшение состояния человека, являются примеси, которые помогают придать алкоголю цвет и вкус.

Второе место после виски занял темный ром, на третьем оказался бурбон. В пятерке также оказались вино и бренди. Кроме того, достаточно тяжело человеком переносятся коктейли с крепким алкоголем.

В список экспертов не попала водка. Несмотря на свою крепость, в этом алкогольном напитке минимум посторонних примесей, так что тяжесть похмелья после ее употребления относительно невелика.