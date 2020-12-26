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Школьник попросил у Путина акции «Газпрома» и получил кружку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Россотрудничества»

Первоклассник из Бишкека Рустам Ташматов, который написал президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой исполнить Новый год его мечту и стать акционером «Газпрома», получил подарки из Кремля.

Школьник получил кружку, портрет Путина с автографом и тульский пряник, сообщает пресс-служба «Россотрудничества». Также ребенку подарили Большую универсальную школьную энциклопедию и пожелали удачной карьеры на политическом поприще.

«Несмотря на юный возраст, Рустам уже подает пример своим сверстникам, помогая взрослым во время благотворительных акций, субботников и мероприятий, посвященных сохранению исторической памяти», — отмечается в сообщении.

Церемония вручения подарка прошла в Российском центре науки и культуры в Бишкеке. При этом представители «Россотрудничества» выразили надежду, что мальчик сохранит свой интерес к нефтегазовой отрасли в будущем.

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