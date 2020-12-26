Путин объявит собственную вакцинацию от коронавируса

Президент Владимир Путин сам объявит, когда вакцинируется от коронавируса российской вакциной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он сообщит сам», — сказал Песков. Ранее он опроверг существование некой специальной эксклюзивной вакцины для президента, которая будет якобы изготовлена в единственном экземпляре.

Минздрав России в субботу одобрил применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет. Таким образом, Путин теперь может официально поставить себе прививку от коронавируса.

Вакцина показала эффективность свыше 90% в группе граждан старше 60 лет, также экспертиза подтвердила безопасность применения препарата.