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Путин объявит собственную вакцинацию от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин сам объявит, когда вакцинируется от коронавируса российской вакциной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он сообщит сам», — сказал Песков. Ранее он опроверг существование некой специальной эксклюзивной вакцины для президента, которая будет якобы изготовлена в единственном экземпляре.

Минздрав России в субботу одобрил применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет. Таким образом, Путин теперь может официально поставить себе прививку от коронавируса.

Вакцина показала эффективность свыше 90% в группе граждан старше 60 лет, также экспертиза подтвердила безопасность применения препарата.

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Топ комментариев

лачинов

К сожалению эти цифры уже давно ни о чем не говорят. Отчасти потому что рейтинг самого ВЦИОМа ниже плинтуса.

nastya19944

Олигархи теперь станут богаче, а бедные еще беднее.

Иркут 69

Почему к сожалению? Просто, не говорят и ничего не означают. Обычная пропагандистская шелуха.

Иркут 69

О каком доверии человеку, который позволяет грабить собственное население, вообще может идти речь...?...

лачинов

Пожалуй на эти деньги действительно можно было бы кое что сделать. Например создать некоторое количество...