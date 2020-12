Cyberpunk 2077 признали игрой с лучшей графикой в 2020 году

Эксперты Digital Foundry выбрали девять игр с лучшей графикой за 2020 год, первое место досталось Cyberpunk 2077.

На втором месте оказалась Marvel's Spider-Man: Miles Morales, в тройку также попал симулятор Microsoft Flight Simulator. На четвертом месте Half-Life: Alyx, на пятом — консольная The Last of Us Part II.

В списке также Demon's Souls, Doom Eternal и Ori and The Will of the Wisps. Единственной игрой рейтинга, которая вышла ранее 2020 года, стала Minecraft с поддержкой трассировки лучей. По оценке экспертов, игра после включения технологии RTX стала выглядеть современно.

Специалисты также назвали игры, которые претендовали на попадание в список, однако уступили конкурентам. Среди них Final Fantasy VII Remake, Call of Duty: Black Ops Cold War и Ghost of Tsushima.