Вакцину «Спутник V» одобрили для людей старше 60 лет

Вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили для вакцинации людей старше 60 лет, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Теперь вакцина разрешена к применению у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

В официальном Twitter вакцины указывается, что «Спутник V» показал эффективность свыше 90% для возрастной группы старше 60 лет. Испытания вакцины на пожилых людях начались в середине октября.

Во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что не сделал прививку от коронавируса, так как ее применение для возрастной категории граждан не было одобрено, главе государства сейчас 68 лет.