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Омич бегал по городу с новогодней сосной от охранника базара

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Чувочин

Сотрудник омской полиции случайно стал свидетелем преступления. Он увидел, как мужчина с сосной в руках убегает от охранника елочного базара, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Омской области.

После окончания рабочего дня начальник дежурной части омского отделения полиции № 5 Владимир Замятин вышел из здания и разговаривал с коллегами на улице. Он увидел, как в его сторону бежит мужчина с сосной в руках, а за ним следом – парень. Последний громко кричал и просил задержать гражданина.

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В ходе проверки выяснилось, что охранник елочного базара сидел в машине. В это время омич взял сосну, не заплатив за нее. Охранник бросился догонять «елочного воришку».

В итоге на похитителя сосны составили административный протокол по статье 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение». Наказание предусматривает наложение штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 1 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.


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Топ комментариев

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Uynachalnica

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