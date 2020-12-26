Омич бегал по городу с новогодней сосной от охранника базара

Сотрудник омской полиции случайно стал свидетелем преступления. Он увидел, как мужчина с сосной в руках убегает от охранника елочного базара, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Омской области.

После окончания рабочего дня начальник дежурной части омского отделения полиции № 5 Владимир Замятин вышел из здания и разговаривал с коллегами на улице. Он увидел, как в его сторону бежит мужчина с сосной в руках, а за ним следом – парень. Последний громко кричал и просил задержать гражданина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА

В ходе проверки выяснилось, что охранник елочного базара сидел в машине. В это время омич взял сосну, не заплатив за нее. Охранник бросился догонять «елочного воришку».

В итоге на похитителя сосны составили административный протокол по статье 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение». Наказание предусматривает наложение штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 1 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.