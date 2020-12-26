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Обнаружен неожиданный способ распространения коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Коронавирус может распространяться по вентиляции в многоквартирных домах, выяснили ученые из Южной Кореи.

Поводом для исследования стал необычный случай в Сеуле, когда несколько семей, проживающих на разных этажах жилого комплекса, одновременно заболели COVID-19, пишет портал Science Direct. При этом некоторые вообще не выходили из квартиры.

Сначала положительный тест получила жительница шестого этажа и ее родные, после чего вирус был выявлен у ее соседей на четвертом и пятом этажах. Позже стало известно, что семьи с 10 и 11 этажей также заражены.

Все инфицированные заявили, что не контактировали друг с другом, а двое из них даже не пользовались лифтом. Ученые выяснили, что все квартиры были объединены общей системой вентиляции.

Исследование показало, что частицы SARS-CoV-2 попадали в помещения через вентиляционные отверстия в ванной комнате.

Тема: Распространение коронавируса
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Uynachalnica

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